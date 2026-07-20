Побитих рекордів більше, аніж голів: Ямал перевершив легенду Арсенала на ЧС-2026

Правий вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал став наймолодшим футболістом, який виграв Євро та чемпіонат світу.

19 липня 19-річний гравець "блаугранас" допоміг своїй національній команді мінімально обіграти Аргентину (1:0) у додаткових таймах фіналу ЧС-2026.

Зірковий футболіст каталонської Барселони переплюнув попередній рекорд колишнього півзахисника "Червоної Фурії" та лондонського Арсенала Сеска Фабрегаса, який оформив таке ж досягнення у 23 роки.

Також Ламін став першим гравцем віком до 20 років, який зіграв у фіналі чемпіонату Європи та світу, а також став третім наймолодшим футболістом, який виходив до фіналу світової першості. Рекордсменом за цим показником залишається Пеле, який у фіналі Мундіалю‑1958 зіграв у віці 17 років і 249 днів.

Водночас сама збірна стала першою командою, яка двічі виграла Мундіаль у XXI столітті.

Відзначимо, що Ямал провів свій 33-й матч за головну команду країни (7 голів та 13 асистів).