Збірна Іспанії встановила унікальне досягнення після тріумфу на чемпіонаті світу-2026
Збірна Іспанії з футболу стала першою національною командою, яка двічі оформила звитягу на чемпіонаті світу у XXI столітті.
Вперше "Червона Фурія" здобула цей трофей у 2010-му, коли у фіналі мінімально обіграла Нідерланди (1:0).
Наступний подібний титул був завойований лише через 16 років. 19 липня 2026 року підопічні Луїса де ла Фуенте переграли Аргентину (1:0) у додаткових таймах.
Переможці ЧС у XXI столітті
- Бразилія (2002)
- Італія (2006)
- Іспанія (2010)
- Німеччина (2014)
- Франція (2018)
- Аргентина (2022)
- Іспанія (2026)
Відзначимо, що найкращим гравцем фіналу ЧС-2026 став нападник Ферран Торрес, який став автором єдиного голу у зустрічі. Натомість найкращим футболістом усього Мундіалю став не Ліонель Мессі, а іспанець Родрі.