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Збірна Іспанії встановила унікальне досягнення після тріумфу на чемпіонаті світу-2026

Софія Кулай — 20 липня 2026, 03:02
Збірна Іспанії встановила унікальне досягнення після тріумфу на чемпіонаті світу-2026

Збірна Іспанії з футболу стала першою національною командою, яка двічі оформила звитягу на чемпіонаті світу у XXI столітті.

Вперше "Червона Фурія" здобула цей трофей у 2010-му, коли у фіналі мінімально обіграла Нідерланди (1:0).

Наступний подібний титул був завойований лише через 16 років. 19 липня 2026 року підопічні Луїса де ла Фуенте переграли Аргентину (1:0) у додаткових таймах.

Переможці ЧС у XXI столітті

  • Бразилія (2002)
  • Італія (2006)
  • Іспанія (2010)
  • Німеччина (2014)
  • Франція (2018)
  • Аргентина (2022)
  • Іспанія (2026)

Відзначимо, що найкращим гравцем фіналу ЧС-2026 став нападник Ферран Торрес, який став автором єдиного голу у зустрічі. Натомість найкращим футболістом усього Мундіалю став не Ліонель Мессі, а іспанець Родрі.

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