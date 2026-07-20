Збірна Іспанії встановила унікальне досягнення після тріумфу на чемпіонаті світу-2026

Збірна Іспанії з футболу стала першою національною командою, яка двічі оформила звитягу на чемпіонаті світу у XXI столітті.

Вперше "Червона Фурія" здобула цей трофей у 2010-му, коли у фіналі мінімально обіграла Нідерланди (1:0).

Наступний подібний титул був завойований лише через 16 років. 19 липня 2026 року підопічні Луїса де ла Фуенте переграли Аргентину (1:0) у додаткових таймах.

Переможці ЧС у XXI столітті

Бразилія (2002)

Італія (2006)

Іспанія (2010)

Німеччина (2014)

Франція (2018)

Аргентина (2022)

Іспанія (2026)

Відзначимо, що найкращим гравцем фіналу ЧС-2026 став нападник Ферран Торрес, який став автором єдиного голу у зустрічі. Натомість найкращим футболістом усього Мундіалю став не Ліонель Мессі, а іспанець Родрі.