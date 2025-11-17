Українська правда
З коміром та шаблоном збірної Алжиру: інсайдери злили нову виїзну форму збірної України

Станіслав Лисак — 17 листопада 2025, 11:06
УАФ

Нова виїзна форма збірної України з футболу буде традиційно синього кольору, а також матиме комірець.

Про це повідомили відомі інсайдери футбольного екіпірування Footyheadlines.

Жовті акценти джерсі збереглися та представлені на комірі та плечах. Також додається, що такий же шаблон використовується у виїзній формі збірної Алжиру на чемпіонат світу-2026.

Footyheadlines.com

Раніше повідомлялося, що нова виїзна версія форми збірної України з футболу буде представлена приблизно у лютому.

Домашню форму від Adidas УАФ презентувала 5 листопада. Новий дизайн натхненний гербом Української Народної Республіки, створеним Василем Кричевським у 1918 році.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва обіграли Ісландію та посіли друге місце у своєму квартеті кваліфікації ЧС-2026, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.

