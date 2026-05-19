Леоненко: Взяли тренера, якого ніхто не знає, крім Шевченка

Екснападник київського Динамо Віктор Леоненко відреагував на призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера збірної України.

Його слова передає Sport-express.ua.

На думку Леоненка, національну команду повинен був очолити Мирон Маркевич.

"У нас завжди так: беруть людей, які нічого не вигравали. Маркевич хоч у фінал Ліги Європи з Дніпром доходив, програв тільки Севільї, яка цей кубок щорічно вигравала. А тут призначають Мальдеру… Що з вулиці тоді не взяти?", – сказав він.

Також Леоненко оцінив можливу зміну тактики збірної після приходу італійця.

"Ну, ми помітили тактику в збірній. Ми виграємо в основному за рахунок того, що хтось у суперника начудив або випадково забиваємо. У нас проблема з моментами, а нам про тактику розповідають. Тактика потрібна футболістам, які щось вміють. А якщо не вмієш – бери м'яч і бий! Чому беруть тренера, якого ніхто не знає, крім Шевченка? Маркевич хоча б свій і вміє з футболістами розмовляти. А тут – знову якісь експерименти", – заявив Леоненко.

Зазначимо, що дебютує на посаді головного тренера збірної України Андреа Мальдера в матчі з Польщею. Він відбудеться 31 травня.

Напередодні італієць оголосив заявку "синьо-жовтих" на найближчі поєдинки. До неї після тривалої паузи повернувся Андрій Ярмоленко.

Раніше президент УАФ Андрій Шевченко назвав ціль нового тренерського штабу.