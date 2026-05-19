Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Леоненко: Взяли тренера, якого ніхто не знає, крім Шевченка

Олександр Булава — 19 травня 2026, 18:18
Леоненко: Взяли тренера, якого ніхто не знає, крім Шевченка
Андреа Мальдера
УАФ

Екснападник київського Динамо Віктор Леоненко відреагував на призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера збірної України.

Його слова передає Sport-express.ua.

На думку Леоненка, національну команду повинен був очолити Мирон Маркевич.

"У нас завжди так: беруть людей, які нічого не вигравали. Маркевич хоч у фінал Ліги Європи з Дніпром доходив, програв тільки Севільї, яка цей кубок щорічно вигравала. А тут призначають Мальдеру… Що з вулиці тоді не взяти?", – сказав він.

Також Леоненко оцінив можливу зміну тактики збірної після приходу італійця.

"Ну, ми помітили тактику в збірній. Ми виграємо в основному за рахунок того, що хтось у суперника начудив або випадково забиваємо. У нас проблема з моментами, а нам про тактику розповідають. Тактика потрібна футболістам, які щось вміють. А якщо не вмієш – бери м'яч і бий! Чому беруть тренера, якого ніхто не знає, крім Шевченка? Маркевич хоча б свій і вміє з футболістами розмовляти. А тут – знову якісь експерименти", – заявив Леоненко.

Зазначимо, що дебютує на посаді головного тренера збірної України Андреа Мальдера в матчі з Польщею. Він відбудеться 31 травня.

Напередодні італієць оголосив заявку "синьо-жовтих" на найближчі поєдинки. До неї після тривалої паузи повернувся Андрій Ярмоленко.

Раніше президент УАФ Андрій Шевченко назвав ціль нового тренерського штабу.

Збірна України з футболу Віктор Леоненко Андреа Мальдера

Віктор Леоненко

УАФ не вгадала з тренером: Леоненко оцінив роботу Реброва у збірній України
Треба звалювати, а не чекати, коли його виженуть: Леоненко – про кар'єру Луніна в Реалі
Навіть не повірив, що це Ліга чемпіонів: ексфорвард Динамо розкритикував матч Баварія – Реал
Не відповідає рівню Шахтаря: Леоненко розкритикував захисника "гірників" за матч з АЗ
Леоненко назвав найкращого тренера УПЛ

Останні новини