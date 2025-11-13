Відрізняються між собою: відома приблизна дата презентації нової виїзної форми збірної України

Нова виїзна версія форми збірної України з футболу буде представлена приблизно у лютому.

Про це в інтерв'ю SportBusiness.Media повідомив директор Adidas Україна Ігор Маринич.

"У нас буде дві хвилі презентації форми: сьогоднішня і ще одна – виїзна, яку покажемо приблизно у лютому. Обидві версії відрізняються між собою і відображають автентичність держави", – сказав Маринич.

Нагадаємо, що домашню форму УАФ Adidas Україна презентували 5 листопада. У цьому комплекті підопічні Сергія Реброва зіграють сьогодні, 13 листопада, проти Франції.

За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.