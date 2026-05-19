Він дуже добре розбирається в тактиці: Кучер – про призначення Мальдери тренером збірної України

Колишній захисник збірної України Олександр Кучер висловився про призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера нашої національної команди.

Він заявив, що нормально сприйняв такий вибір від УАФ. Спеціаліст очікує на покращення гри та результатів "синьо-жовтих", адже останнім часом вони не тішили.

"Він уже працював у збірній України помічником Андрія Миколайовича. Я з ним теж працював тоді. Я нормально це сприйняв. Треба, щоб був результат, а команда грала та радувала уболівальників. Останні виступи, звичайно, показали, що ми грали безвольно, як от зі шведами. Не хочеться таких поразок", – сказав Кучер.

Також Олександр розповів про свій досвід співпраці з Андреа. Він назвав сильні тренерські якості Мальдери та висловився про людські.

"Тактичні моменти. Він дуже добре розбирається в тактиці, як грати. В усіх цих моментах тактичного плану. Також Андреа дуже хороша людина. Він дуже позитивний. Завжди йде на спілкування. Мені подобався. Він всім дуже подобався як тренер", – підсумував Кучер.

Зазначимо, що дебютує на посаді головного тренера збірної України Андреа Мальдера в матчі з Польщею. Він відбудеться 31 травня.

Напередодні італієць оголосив заявку "синьо-жовтих" на найближчі поєдинки. До неї після тривалої паузи повернувся Андрій Ярмоленко.