Що потрібно Україні, щоб потрапити в перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026

Збірна України після перемоги над Ісландією потрапила у плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу. Команда Сергія Реброва є вкрай близькою до першого кошика під час жеребкування.

Розбираємося, що для цього потрібно. Оскільки два з чотирьох місць вже гарантували собі Італія та Іспанія/Туреччина, то "синьо-жовті" претендують лише на 1 з 2 місць.

Нашими конкурентами за цю можливість наразі є Німеччина, Швейцарія, Данія, Нідерланди, Австрія та Бельгія. Тож необхідно, щоб не більше однієї команди з цього списку опинилися у плейоф кваліфікації.

Матчі конкурентів та бажаний результат для України

17 листопада

21:45. Нідерланди – Литва (майже неможливо втратити перше місце, можна навіть програти)

21:45. Німеччина – Словаччина (німцям потрібно не програти)

18 листопада

21:45. Австрія – Боснія і Герцеговина (австрійцям треба не програти)

21:45. Бельгія – Ліхтенштейн (бельгійцям необхідно не програти)

21:45. Шотландія – Данія (шотландці не повинні виграти)

21:45. Косово – Швейцарія (швейцарцям можна навіть програти з різницею до 10 голів)

*Можна, щоб один з результатів не був виконаний

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію в заключному матчі групової стадії кваліфікації на ЧС-2026 та посіла друге місце у своєму квартеті.