Натхненна гербом УНР: в УАФ представили нову форму збірної України

Спортивний бренд Adidas та Українська асоціація футболу представили нову домашню форму збірної України.

Про це повідомляє УАФ.

У новому комплекті команда зіграє вже 13 та 16 листопада в кваліфікаційних матчах чемпіонату світу-2026 проти збірних Франції та Ісландії. Форма поєднує сучасність і глибокі історичні символи державності.

Так, новий дизайн натхненний гербом Української Народної Республіки, створеним Василем Кричевським у 1918 році. Вона виготовлена з використанням інноваційної технології CLIMACOOL+, що забезпечує комфорт і вентиляцію навіть під час найінтенсивніших матчів.

"Кожен новий матч – це шанс показати світові, хто ми є, хто такі українці. Ця форма створена з повагою до тисячолітньої історії України, до багатовікового пошуку свого місця в світі та власного шляху. Цей орнамент – нагадування, що і на початку ХХ століття, і сьогодні українці виборюють право на власну державу. Ми дякуємо adidas за партнерство, що допомагає нашим гравцям почуватися впевнено і на полі, і поза ним", – сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

Загалом у цей день adidas одночасно презентує найбільшу колекцію форм національних збірних в історії бренду – 22 комплекти для команд, що готуються до FIFA World Cup 2026.

До колекції входять форми збірних Алжиру, Аргентини, Бельгії, Чилі, Колумбії, Коста-Рики, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Мексики, Північної Ірландії, Перу, Катару, Саудівської Аравії, Шотландії, Іспанії, Швеції, України, Об’єднаних Арабських Еміратів, Венесуели та Уельсу.

В Україні також будуть представлені форми збірних Аргентини, Німеччини, Італії та Іспанії.

Нагадаємо, у серпні Українська асоціація футболу презентувала автобус національної збірної України.