Ібрагімович розкритикував Роналду: Не потрібно сперечатися за ігрові хвилини, як дитина

Колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович розкритикував невдоволення Кріштіану Роналду своєю роллю у збірній Португалії, навівши приклад із власної кар'єри, зазначивши, що Жозе Моурінью залишав його на лаві запасних навіть тоді, коли він перебував на піку форми.

Його слова наводить Topskills Sports UK.

На думку шведа, Роналду також має враховувати свій вік і приймати рішення тренера щодо ігрового часу.

"Йому не потрібно сперечатися за ігрові хвилини, як дитина. Лев знає, коли гарчати, а коли дозволити зграї полювати", – сказав Златан.

Нагадаємо, що у матчі проти Норвегії (2:1) у 2-му турі Ліги націй футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці команди.

Після цього 41-річний капітан достроково залишив розташування "лузітан". Португальські ЗМІ повідомляли, що причиною його рішення став конфлікт із головним тренером Жорже Жезушем.

Також місцеві медіа оголошували, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Сам Роналду пообіцяв розповісти всю правду про цей інцидент у майбутньому.

Натомість збірна Португалії провела вже другий поєдинок у Лізі націй без участі зіркового нападника. У 3-му турі турніру команда Жорже Жезуша обіграла Данію (4:2).