Ібрагімович показав, як відпочиває на пенсії: зловив величезну рибу, яку ледве тримав у руках

Легендарний футболіст Златан Ібрагімович показав своїм підписникам, як проводить час після завершення кар'єри. Зірковий швед вирушив на риболовлю, де йому вдалося похизуватися справді вражаючим уловом.

Ібрагімович рибалив просто з човна та врешті витягнув із води величезну рибину. Златан продемонстрував трофей на камеру, але навіть йому було непросто втримати улов у руках через його розміри.

Схоже, колишній нападник отримав від риболовлі не менше задоволення, ніж свого часу від футбольних матчів. Тепер замість голів і трофеїв у його руках — справжні рибальські здобутки.

Свій допис Ібрагімович лаконічно підписав фразою "Catch n release", що перекладається як "Спіймав і відпустив".

Нагадаємо, не так давно легендарний шведський форвард привітав себе із днем народження, придбавши унікальний суперкар за майже 4 млн доларів.

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Раніше повідомлялося, що Златан провів битву поглядів із Тайсоном Ф'юрі, натякнувши на можливий бій із британцем.