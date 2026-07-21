Я б вдарив його головою: Ібрагімович – про сутичку після фіналу ЧС-2026

Златан Ібрагімович висловився про бійку після фіналу чемпіонату світу, в якому збірна Іспанії переграла Аргентину (1:0).

Його слова передає Goal.

Швед розкритикував півзахисника "альбіселесте" Леандро Паредеса, який став одним з ініціаторів сутички. При цьому він залишився незадоволений і поведінкою іспанців, які не змогли належним чином захистити Еріка Гарсію.

"Паредес може бути радий, що на полі не було такого гравця, як я. Якби був там, я б вдарив його головою та був би вилучений. Це непрофесійна поведінка з його боку. Я не знаю також, що робили іспанські гравці. Вони просто дивляться, як інший гравець б'є їхнього товариша по команді", – заявив Ібрагімович.

Зазначимо, що після фінального свистка Леандро Паредес спочатку взяв за горло Еріка Гарсію, а згодом повалив півзахисника "Фурії Рохи" Гаві. Рознімати футболістів довелось тренерському штабу та іншим гравцям обох команд.

За таку поведінку 32-річному півзахиснику можуть загрожувати санкції. Дисциплінарний комітет ФІФА розпочав масштабне розслідування інциденту, що може призвести до тривалої дискваліфікації.