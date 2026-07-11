Це ганебно: Ібрагімович розніс рішення Гарсії випустити Ламменса замість Куртуа в матчі проти Іспанії на ЧС-2026

Зірковий екснападник Златан Ібрагімович розкритикував рішення головного тренера національної збірної Бельгії Руді Гарсії випустити на місце травмованого Тібо Куртуа голкіпера Манчестер Юнайтед Сенне Ламменса у матчі проти Іспанії у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає A Bola.

"Я покладаю відповідальність за цю поразку на головного тренера національної збірної".

Колишній футболіст збірної Швеції поставив питання, чому наставник бельгійців не випустив Майка Пендерса. Ібрагімович припустив, що Гарсія керувався у цей момент статусом клубу, у якому має виступати голкіпер, а не ігровими якостями.

"Може, це тому, що Ламменс грає за Манчестер Юнайтед, а Майк Пендерс – за Страсбург? Так не обирають воротаря до національної збірної. Особливо коли бачиш, що відбувається далі".

Зауважимо, що 20-річний Пендерс є гравцем лондонського Челсі, проте весь минулий сезон на правах оренди провів у французькому Страсбурзі.

Також, за словами екснападника, Гарсії та тренеру воротарів збірної Бельгії потрібно соромитись рішення, яке вони ухвалили.

"Це ганебно. Соромтеся, головний тренер національної збірної та тренер воротарів!"

Нагадаємо, що "Фурія Роха" зуміла переграти команду Руді Гарсії завдяки голам Фабіана Руїса та Мікеля Меріно, який відзначився на останніх хвилинах.

Кінцівка гри запам'яталася травмою досвідченого голкіпера збірної Бельгії Тібо Куртуа на 71-й хвилині. На його місце вийшов 24-річний воротар Сенне Ламменс, за спиною котрого було лише два поєдинки за збірну до цього протистояння.

Далі на підопічних Луїса де ла Фуенте чекає протистояння з Францією 14 липня, стартовий свисток якого пролунає о 22:00 за київським часом.