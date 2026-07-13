Якщо м'яч і торкнувся кабелю камери-павука, то кабель зіграв краще: Ібрагімович розніс гравця Англії

Колишній форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович розкритикував гру вінгера лондонського Арсенала та Англії Ноні Мадуеке у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 проти Норвегії (звитяга 2:1)

Його цитує Goal.

24-річний "канонір" вийшов у стартовому складі "трьох левів" та відіграв один тайм. За словами шведа, вже із перших хвилин зустрічі команда Томаса Тухеля "грала у меншості".

Златан пригадав момент із першим голом Джуда Беллінгема у поєдинку. Це взяття воріт було зі смаком скандалу. Воротар норвежців Нюланд, вибиваючи м'яч від воріт, влучив у камеру-павука. М'яч змінив траєкторію, впав прямо до ніг Гордона, який і розпочав гольову атаку. Датчик всередині м'яча не зафіксував дотику до троса телевізійної камери в епізоді, а м'яч англійця не був скасований.

"Англія грала в меншості з Мадуеке, і мушу сказати, що кожного разу, коли він отримував м'яч, він ухвалював неправильні рішення і просто ходив полем. Якщо м'яч і торкнувся кабелю камери-павука, то кабель зіграв краще, ніж Мадуеке, це точно", – заявив Ібрагімовіч.

Відзначимо, що Мадуеке взяв участь у п'яти із шести зіграних матчів збірної Англії на ЧС-2026, відзначився однією результативною передачею у стартовій грі групового етапу проти Хорватії (перемога 4:2).

Загалом за спиною Ноні 16 поєдинків за національну команду (1 гол та 4 асисти).

Вже 15 липня Англія зіграє проти Аргентини у півфіналі ЧС-2026. Початок – о 22:00 (за київським часом).

Раніше Ібрагімович оцінив гру Кіліана Мбаппе у чвертьфіналі поточної світової першості Франція – Марокко (2:0).