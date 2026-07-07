Потужний тролінг: гравці збірної Бельгії станцювали "танець Трампа" після голу у ворота США

Збірна Бельгії не лише впевнено крокувала до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, а й подарувала один із найяскравіших моментів плейоф.

Після четвертого гола у ворота США бельгійські футболісти несподівано виконали знаменитий "танець Трампа", чим миттєво підірвали соціальні мережі.

Поєдинок 1/8 фіналу завершився переконливою перемогою бельгійців із рахунком 4:1. Саме після останнього забитого м'яча кілька гравців команди синхронно почали повторювати рухи, які давно стали мемом і асоціюються з президентом США Дональдом Трампом.

Belgium did the Trump dance after beating USA 😭 pic.twitter.com/xva7xWZODz — BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026

Святкування набуло особливого підтексту через події, що передували матчу. Незадовго до гри ФІФА скасувала одноматчеву дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна, дозволивши йому вийти на поле проти Бельгії.

Після цього в інформаційному просторі почали ширитися повідомлення про нібито втручання Білого дому в ситуацію. Сам Дональд Трамп відреагував на рішення ФІФА дописом у своїй соцмережі, подякувавши організації за це рішення.

УЄФА також висловив подив і назвав незрозумілим рішення ФІФА про дострокове зняття бану з нападника збірної США. Пізніше цю ситуацію прокоментували сам Трамп та очільник ФІФА.

Нагадаємо, далі на бельгійців чекає протистояння з Іспанією, яка напередодні обіграла Португалію (1:0) в 1/8 мундіалю. Ця зустріч відбудеться 10 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.