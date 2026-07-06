Навіть армія святкує: норвезькі солдати повторили культовий флешмоб після перемоги над Бразилією

Перемога збірної Норвегії над Бразилією у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 викликала справжню хвилю святкувань по всій країні. Після історичного успіху "вікінгів" із рахунком 2:1 до привітань долучилися навіть військовослужбовці норвезької армії.

У соціальних мережах стрімко набирає популярності відео, на якому група солдатів у повному бойовому спорядженні влаштовує незвичайний перформанс.

Військові синхронно сідають на землю та починають імітувати веслування на драккарі — легендарному кораблі вікінгів, рухаючись в одному ритмі, ніби справді долають морські хвилі.

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Саме цей флешмоб уже давно став одним із символів підтримки норвезької збірної. Його регулярно виконують уболівальники після великих перемог команди, а тепер до них приєдналися й представники армії.

Цікаво, що раніше схожий перформанс влаштували й депутати парламенту Норвегії. Після одного з успішних матчів на чемпіонаті світу вони прямо під час засідання перервали роботу, сіли в ряди та синхронно почали "веслувати", підтримавши футбольну команду незвичним способом.

🇳🇴 Norway just pulled off a massive one, eliminating Brazil from the tournament.



And it didn’t stop there, the Norwegian army even posted a video doing the Viking celebration afterward.



When your national team wins, and the military joins the celebrations… you know it’s a very… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 6, 2026

Відео із солдатами швидко стало вірусним і зібрало тисячі захоплених коментарів. Уболівальники відзначають, що вся країна буквально живе виступами своєї збірної, а атмосфера навколо команди Столе Сольбаккена стає дедалі більш особливою.

Раніше повідомлялося, що збірна Мексики після виходу у плейоф ЧС-2026 повторила культове святкування вікінгів.