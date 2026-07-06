Розіграш дня: Костюк витягнула неймовірний м'яч і зірвала овації на Вімблдоні

Українська тенісистка Марта Костюк продовжує творити історію на Вімблдоні. У матчі 1/8 фіналу перша ракетка України впевнено переграла американку Ешлін Крюгер з рахунком 6:4, 6:4 та вперше у своїй кар'єрі пробилася до чвертьфіналу найпрестижнішого трав'яного турніру світу.

Втім, після поєдинку вболівальники обговорювали не лише історичний результат українки, а й один із найефектніших розіграшів турніру, який миттєво став вірусним у соціальних мережах.

Наприкінці першого сету Костюк і Крюгер видали справжній тенісний трилер. Спочатку суперниці по черзі змушували одна одну бігати з кута в кут, але згодом ініціативу перехопила американка.

Здавалося, Марта вже опинилася у безвихідній ситуації, адже їй довелося стрімко долати майже весь корт, щоб залишитися в розіграші.

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Проте українка продемонструвала неймовірну швидкість і характер. Вона дістала майже безнадійний м'яч у самому куті корту, повернула його в гру, а Крюгер, не очікуючи такого порятунку, припустилася помилки, невдало прийнявши м'яч.

Емоції Костюк після виграного очка говорили самі за себе. Українська тенісистка тріумфально підняла руку догори, святкуючи один із найефектніших моментів матчу, а трибуни відповіли їй гучними оваціями.

яким неймовірним розіграшем марта костюк забирає перший сет, яка ж козацюра pic.twitter.com/CM4Pwwye48 — dolratta 🇺🇦 (@allinmixx) July 6, 2026

Нагадаємо, на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), а в третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26).

У наступному раунді змагань Марта зіграє проти сильнішої в матчі між Жасмін Паоліні (17, Італія) та Александрою Еалою (32, Філіппіни).