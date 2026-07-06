Найдивніший бій року: боєць ММА здався через дві секунди після старту поєдинку

Бразильський ММА-промоушен Lions Fights подарував уболівальникам один із найдивніших моментів року. Поєдинок, на який чекали глядачі, фактично завершився ще до того, як встиг розпочатися.

Перед виходом до октагону боєць поводився абсолютно спокійно, пройшов традиційне представлення та був готовий до старту поєдинку. Однак щойно пролунав гонг, сталося те, чого ніхто не очікував.

Минуло лише дві секунди, як спортсмен подав сигнал про відмову від продовження бою. Рефері одразу зупинив поєдинок, а суперник навіть не встиг завдати жодного результативного удару.

Згодом з'ясувалося, що причиною такого рішення стала аварія на мотоциклі, у яку боєць потрапив у день поєдинку. За його словами, під час інциденту він травмував і сильно подряпав коліно. Саме через це він зрозумів уже після стартового гонгу, що не зможе повноцінно битися.

Нагадаємо, не так давно у Румунії стався гучний скандал після шокуючого поєдинку, у якому двоє чоловіків жорстоко побили трьох моделей.

Раніше повідомлялося, що на турнірі в Лодзі боєць був змушений битися одразу з двома суперниками через те, що не вклався у вагу.