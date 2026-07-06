Українська правда
Усі розділи

Вімблдон 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking

Костюк на Вімблдоні взяла участь у кумедному челенджі з набивання м'яча

Богдан Войченко — 6 липня 2026, 11:08
Instagram
Костюк на Вімблдоні взяла участь у кумедному челенджі з набивання м'яча

Поки тенісисти борються за вихід у наступні раунди Вімблдону, між матчами вони охоче беруть участь у розважальних активностях, які швидко стають вірусними в соціальних мережах. Однією з таких розваг став популярний TikTok-челендж із набиванням величезного тенісного м'яча.

За правилами все просто: адміністратор офіційного TikTok-акаунта Вімблдону підходить до зіркових тенісистів під час тренувань або між матчами й пропонує якомога більше разів набити ногою збільшену версію тенісного м'яча.

До челенджу долучилася й друга ракетка України Марта Костюк. Українці вдалося тричі втримати м'яч у повітрі, після чого вона отримала милий подарунок — м'яку іграшку.

Читайте також :
Фото Костюк іде за історією: на шляху в 1/8 фіналу Вімблдона маловідома висока та незручна американка Крюгер

Втім, найбільше глядачам сподобалася реакція самої Костюк. Усміхаючись, вона подякувала за презент, але одразу жартома додала, що "точно його не заслужила".

Попри скромний результат українки, на турнірі вже є свої рекордсмени. Найкращий показник серед чоловіків продемонстрував Ігнасіо Бусе, який набив м'яч 37 разів, а серед жінок лідирує Марія Саккарі з результатом 29 набивань.

@wimbledon

Keepy-uppy, Wimbledon style 😎

♬ original sound - wimbledon

Нагадаємо, напередодні Марта вийшла у четвертий раунд Вімблдону, обігравши у третьому колі американку Емму Наварро з рахунком 6:2, 4:6, 6:1. Далі на неї чекає протистояння з Ешлін Крюгер.

Після виходу в 1/8 фіналу Костюк стала однією з головних фавориток Вімблдону-2026.

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
ВІДЕО Вімблдон Марта Костюк