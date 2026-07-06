Костюк на Вімблдоні взяла участь у кумедному челенджі з набивання м'яча

Поки тенісисти борються за вихід у наступні раунди Вімблдону, між матчами вони охоче беруть участь у розважальних активностях, які швидко стають вірусними в соціальних мережах. Однією з таких розваг став популярний TikTok-челендж із набиванням величезного тенісного м'яча.

За правилами все просто: адміністратор офіційного TikTok-акаунта Вімблдону підходить до зіркових тенісистів під час тренувань або між матчами й пропонує якомога більше разів набити ногою збільшену версію тенісного м'яча.

До челенджу долучилася й друга ракетка України Марта Костюк. Українці вдалося тричі втримати м'яч у повітрі, після чого вона отримала милий подарунок — м'яку іграшку.

Втім, найбільше глядачам сподобалася реакція самої Костюк. Усміхаючись, вона подякувала за презент, але одразу жартома додала, що "точно його не заслужила".

Попри скромний результат українки, на турнірі вже є свої рекордсмени. Найкращий показник серед чоловіків продемонстрував Ігнасіо Бусе, який набив м'яч 37 разів, а серед жінок лідирує Марія Саккарі з результатом 29 набивань.

Нагадаємо, напередодні Марта вийшла у четвертий раунд Вімблдону, обігравши у третьому колі американку Емму Наварро з рахунком 6:2, 4:6, 6:1. Далі на неї чекає протистояння з Ешлін Крюгер.

Після виходу в 1/8 фіналу Костюк стала однією з головних фавориток Вімблдону-2026.