Спойлер – не вийшло: Дрейк поставив 1 долар проти Канади, щоб зламати своє прокляття у матчі ЧС-2026

Матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між Канадою та Марокко привернув увагу не лише через впевнену перемогу африканської збірної, а й завдяки незвичній ставці канадського репера Дрейка.

Музикант уже давно став героєм футбольних мемів через так зване "прокляття Дрейка". Уболівальники неодноразово помічали, що команди або спортсмени, на яких він ставить чи яких публічно підтримує, нерідко зазнають поразок.

Через це в мережі навіть жартують, що суперникам варто лише порадіти, якщо Дрейк поставив гроші не на них.

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Цього разу репер вирішив перехитрити долю. Замість того щоб підтримати рідну Канаду, він поставив символічний один долар на вихід Марокко до чвертьфіналу. Схоже, Дрейк сподівався, що його невдала "магія" спрацює навпаки й допоможе канадцям пройти далі.

Однак план не спрацював. Марокко здобуло переконливу перемогу з рахунком 3:0 та вибило Канаду з турніру, а ставка репера виявилася виграшною. Щоправда, через її символічний розмір заробіток також вийшов символічним — лише 41 цент чистого прибутку.

Цікаво, що ще на попередній стадії Дрейк поставив 770 тисяч доларів на перемогу Канади над ПАР і тоді заробив близько мільйона доларів. Після цього він вирішив змінити стратегію, але його спроба обдурити власне "прокляття" лише подарувала інтернету нову порцію жартів.

Нагадаємо, напередодні визначились усі пари 1/8 фіналу. Ця стадія турніру триватиме до 7 липня.