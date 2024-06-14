Бражко в компанії гравців Реала та Ювентуса: 5 потенційних зірок Євро-2024

На чемпіонаті Європи у Німеччині зіграють найкращі футболісти континенту. Проте й талантів, які про себе у повен голос іще не заявили, вистачає. Розповідаємо про тих, хто може стати молодою несподіванкою турніру, й здивувати. Серед них — футболіст збірної України.

Лео Сауер

З часу сходження з міжнародної авансцени Марека Гамшика, збірна Словаччини по-справжньому яскравих виконавців на позиції атакувальних півзахисників не має. Як і ще за легенди Наполі не мала й не має пристойного бомбардира. Та в останні рік-півтора ситуація з мертвої точки, схоже, врешті зрушила.

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Лео Сауер — талановитий вінгер Феєнорда, який здатен закрити будь-яку позицію в атаці. Минулого літа він переїхав із Словаччини в Нідерланди, й поступово завойовує довіру тренерського штабу першої команди. Більш ніж вірогідно, що зверне на нього свою увагу й головний тренер "репре" Франческо Кальцона, який дав зрозуміти 18-річному хлопцю, що його потенціал бачить. Швидкість, вибуховість, нестандартність мислення — цих якостей Сауера варто побоюватися й збірній України.

Арда Гюлер

На перший погляд, Арда Гюлер — цілком "розкручена" фігура. У свої 19 він має довгостроковий контракт з Реалом, місце у першій команді мадридців та аванси від Карло Анчелотті. Але останнє не гарантує головного — ігрової практики.





Амбіційний Гюлер прагне проявити себе на полі, й практика показує, що його виходи дійсно є показником якості — у 12 матчах протягом минулого сезону він відзначився 6 забитими м'ячами. Звісно, поява у Реалу Кіліана Мбаппе, як і міцні позиції Вальверде й, тим паче, Беллінгема, світлому майбутньому Арди в складі Реала не сприяють. Втім, навіть для того, щоб у гіршому випадку отримати достойну пропозицію про оренду, Гюлер має зробити більше саме на Євро. І цей турнір дійсно може стати його "перепусткою" у по-справжньому великий футбол на клубному рівні.

Габріель Сігуа

Збірна Грузії - абсолютний дебютант великих турнірів. Віллі Саньоль везе на турнір цілком досвідчену команду. Середній вік "хрестоносців" — 27,2. Втім, це не завадило французькому наставнику взяти на турнір 18-річного юнака, який може стати наступною зіркою команди на багато років.

Габріель Сігуа захищає кольори швейцарського Базеля, володіє потужним ударом правою та відзначається неабиякою антропометрією. Виграти силову боротьбу в цього центрального хавбека із зростом 190 см непросто й набагато більш досвідченим футболістам. Разом з тим, Сігуа ще й класно бачить поле, і вже зараз здатен віддати пас на півполя, який змінить хід матчу. Так, основним вибором Саньоля в центрі поля будуть інші футболісти, але свій час Сігуа теж отримає. А шансами він користатися вже звик.

Кенан Йилдиз

Ще один турок, який має міцні позиції у провідному клубі Європи. Кенан Йилдиз не тільки встиг дебютувати за Ювентус, а й має перші успіхи у вигляді голів у Серії А та Кубку Італії. Звісно, враховуючи, що Йилдиз — нападник, показник у 4 забиті мячі надзвичайним аж ніяк не назвеш, проте витримувати конкуренцію з неперевершеним Душаном Влаховичем у юному віці — вже досягнення.

Вихованець Регенсбурга, цей 19-річний хлопчина може вважати другою батьківщиною Німеччину так само, як і мільйони його співвітчизників. Саме тому Євро-2024 для нього точно є особливим змаганням. У Ювентусі Йилдиз може замінити саме Влаховича, і успіх на чемпіонаті Європи, де він ігрові хвилини отримати може, такий сценарій наблизить.

Володимир Бражко

Хавбек Динамо їде на Євро в статусі єдиної молодої зірочки збірної України. Так, однакового із Бражком віку в таборі "синьо-жовтих" ще 3 футболісти, проте Ілля Забарний та Георгій Судаков про себе на високому рівні уже заявили, а Владислав Ванат, з усією повагою до ще одного "динамівця", до себе привернув не таку увагу, як Володимир.

Власне, Бражко отримав несподіваний шанс у міжнародних матчах у зустрічах плей-оф відбору до першості континенту. Й на Євро-2024 саме він, а не Сергій Сидорчук, виглядає тим другим вибором Сергія Реброва на позиції опорного, який, вірогідно, отримає ігрові хвилини в якості ротації чи тактичних задумів головного тренера. Що й може наблизити реалізацію мрій Ігоря Суркіса вигідно продати за кордон чергового "динамівського" вихованця.