Доля України, новий чемпіон та найкращі гравці: штучний інтелект дав прогноз на Євро-2024

З наближенням чемпіонату Європи з футболу у Німеччині, футбольні фанати з усього світу з нетерпінням чекають на початок цього грандіозного спортивного свята. Турнір, який збере найкращі національні команди континенту, обіцяє бути захоплюючим і непередбачуваним. Однак, у сучасну епоху цифрових технологій, навіть у футболі все частіше використовуються прогресивні методи для аналізу та прогнозування результатів.

Цього разу Чемпіон вирішив залучити штучний інтелект (ШІ) для створення прогнозу на весь турнір. Відомий усім ChatGPT спробував передбачити майбутнє. Які команди мають найбільші шанси на вихід у плей-оф? Хто стане чемпіоном? Чого чекати від збірної України? ШІ без упереджень дав свій прогноз на прийдешнє Євро-2024.

Груповий етап

Може скластися відчуття, що ШІ розставив по позиціях усіх найбільших фаворитів, але на те він і штучний інтелект, щоб оцінювати сухі цифри та історичну силу збірних.

Збірна України, на думку ChatGPT, зможе вийти до плей-оф турніру.

Група A

Німеччина Швейцарія Шотландія Угорщина

Група B

Іспанія Італія Хорватія Албанія

Група C

Англія Данія Сербія Словенія

Група D

Франція Нідерланди Польща Австрія

Група E

Бельгія Україна Словаччина Румунія

Група F

Португалія Чехія Туреччина Грузія

Андердоги турніру

Перед тим, як перейти до плей-оф турніру, ми запитали в ШІ, хто, на його думку, може стрибнути вище голови на прийдешньому Євро. Першим кого назвав ChatGPT була збірна України. Підопічні Сергія Реброва за прогнозом можуть дійти до чвертьфіналу або навіть півфіналу турніру, якщо отримають вдалий жереб у плей-оф. Також у списку минулий півфіналіст Данія, Швейцарія та команда Чехії.

Плей-оф

До плей-оф вийшли найкращі, однак саме з цього етапу починається найцікавіше і найкращі команди грають між собою у вирішальних стадіях турніру

1/8 фіналу

Іспанія — Польща 2:0

Німеччина — Данія 3:1

Португалія — Хорватія 2:1

Нідерланди — Україна 2:1

Бельгія — Шотландія 2:0

Франція — Чехія 3:1

Англія — Туреччина 2:0

Швейцарія — Італія 0:1

Мінімальна поразка збірної України та жодної сенсації, усі фаворити крокують до чвертьфіналу.

Збірна Німеччини з фуболу

Чвертьфінали

Іспанія — Італія 1:1 (4:3 по пенальті)

Німеччина — Англія 2:2 (5:4 по пенальті)

Португалія — Нідерланди 2:2 (5:4 по пенальті)

Франція — Бельгія 2:1

Відразу три серії пенальті та мінімальна перемога збірної Франції, чвертьфінали, на думку ШІ, будуть гарячими.

Півфінали

Іспанія — Німеччина 1:2

Португалія — Франція 1:2

Дві гри по 2:1 і господар турніру Німеччина зустрінеться у фіналі зі срібним призером останнього чемпіонату світу — збірною Франції

Фінал

Німеччина — Франція 1:2

Переможець — Франція

Штучний інтелект вважає, що збірна Франції після поразки в фіналі 2016 року все ж зуміє завоювати омріяний титул.

Також ми запитали в ChatGPT про найкращого голеодора та асистента турніру. Перше місце в рейтингу найкращих бомбардирів посяде новачок мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який на думку ШІ може відзначитися 6-7 голами. Серед топ-асистентів буде півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне — 4-5 результативних передач за турнір.

Кіліан Мбаппе

Постає цікаве питання, чи погодилися б ви з таким прогнозом? А чи повірили б, що цей прогноз складений живою людиною? Питання риторичне, а чи зійдеться прогноз штучного інтелекту з реальністю дізнаємося вже зовсім скоро.