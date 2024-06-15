Грузія дебютує, Німеччина та Іспанія йдуть за четвертим кубком: статистика Євро-2024

У п’ятницю, 14 червня, на "Альянц Арені" у Мюнхені стартував футбольний чемпіонат Європи, 17-й за ліком. Господарка змагань Німеччина відкрила турнір розгромною перемогою над Шотландією (5:1), а володар трофею Анрі Делоне визначиться впродовж 30 днів — фінальний матч відбудеться 14 липня на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. У цьому матеріалі зібрали для вас декілька цікавих цифр та фактів про цьогорічне футбольне Євро.

24 збірні-учасниці та лише одна дебютантка

Боснія і Герцеговина, Естонія, Грузія, Ізраїль, Казахстан і Люксембург мали шанс дебютувати на Євро у Німеччині. Та лише Грузія з цієї шістки змогла подолати сито плей-оф кваліфікації, у півфіналі якого обіграла Люксембург (2:0), а у фінальному поєдинку, в серії післяматчевих пенальті, залишила за бортом турніру Грецію (4:2).

Цікаво, що грузини були близькі, аби в перше у своїй історії потрапити на Євро ще у 2020 році, але тоді у фіналі плей-оф їх зупинила Північна Македонія.

Для збірної України – це вже четверте Євро поспіль. "Синьо-жовті" не пропускають турнір із 2012-го.

Найбільше ж чемпіонатів Європи зіграла збірна Німеччини. Домашнє євро стане для німців 14-м.

Одразу дві збірні мають шанс виграти четвертий кубок Делоне

За своїм четвертим трофеєм чемпіонів Європи в Німеччину їде Іспанія. "Червона фурія" перемагала на Євро у 1964, 2008 та 2012.

Господарі турніру, німці, теж претендують на те, аби вийти у лідери за кількістю здобутих кубків Анрі Делоне. Таких у них наразі теж три — із 1972, 1980 та 1996.

Цікаво, що серед 24 країн учасниць Євро-2024 є дві, які можуть виграти його втретє. Захищати титул їдуть до Німеччини чинні чемпіони Європи — італійці (1968, 2020). Також дві звитяги є у Франції (1984, 2000).

Найкращим результатом збірної України є 1/4 фіналу на Євро – 2020.

Артем Довбик після забитого голу Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 — Getty Images

Роналду покращить ще декілька рекордів

Лише приїхавши до Німеччини у складі збірної Португалії, Кріштіану вже встановить рекорд — стане єдиним футболістом, який зіграв на шести Чемпіонатах Європи (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024).

Вийшовши на поле у першому матчі групового етапу, 7-й номер португальців стане найстаршим польовим гравцем, який зіграв на Євро — 39 років та 135 днів.

Наразі в його активі 25 матчів — також найбільше в історії змагань. Після групового етапу точно буде 28, а з урахуванням плей-оф може бути й ще більше.

Крім того, португалець може покращити свій же бомбардирський Євро-рекорд. Нині в його активі 14 голів на ЧЄ.

У найближчого переслідувача — Антуана Грізмана з Франції — на 7 голів менше.

У складі збірної України по 2 забиті голи у фінальній частині Євро мають Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. Двоє останніх у Німеччині можуть покращити свою статистику.

Андрі Ярмоленко після голу у ворота Північної Македонії на Євро-2020 — Getty Images

Наймолодшому гравцю на Чемпіонаті Європи — 16

Це нападник Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал. Він вже наймолодший гравець, який грав і забивав за "фурію" — два голи у семи матчах. 13 липня, за день до фіналу Євро-2024, Ламіну виповниться 17.

У складі збірної України у статусі наймолодших у Німеччину їдуть Ілля Забарний з англійського Борнмута та Георгій Судаков з донецького Шахтаря. Обом по 21-му.

14 тренерів дебютують на цьогорічному Євро

Це: Юліан Нагельсман (Німеччина), Мурат Якін (Швейцарія), Луїс де ла Фуенте (Іспанія), Лучано Спаллетті (Італія), Сільвіньо (Албанія), Драган Стойкович (Сербія), Міхал Проберж (Польща), Ральф Рангнік (Австрія), Франческо Кальцона (Словаччина), Доменіко Тедеско (Бельгія), Едвард Йорденеску (Румунія), Віллі Саньоль (Грузія), Вінченцо Монтелла (Туреччина). Всі вони дебютують як тренери на Чемпіонаті Європи з футболу.

Наставник збірної України – також у цьому списку. Сергій Ребров очолив національну команду у 2023. До цього 50-річний наставник працював винятково з клубами.