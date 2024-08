Банер Суджа в гостьовому секторі Hampden Park на матчі Рейнджерс — Динамо, де замість середньої літери стояв динамівський лого, став вірусним і набрав багато схвальних відгуків від українців в соцмережах.

Чемпіон знайшов Петра Химеру, який тримав цей банер, і розпитав про історію його виникнення. Паралельно Химера пригадав, як вони з друзями в розмові зі стюардами на стадіоні наполягали, що Янукович — поганий футболіст і чому для нього, британця в третьому поколінні, доля України так важлива.

Петро зізнається, що спочатку вони думали створити плакат, на якому буде намальовано курський фан-клуб Динамо.

Химера зізнається, що вони не очікували такого ефекту від плаката, який вже протягом двох діб лишається вірусним в соцмережах.

Петро Химера з друзями вже протягом багатьох років підтримують збірну України та вітчизняні клуби на міжнародній арені.

Стюард не знав, хто це, тому дозволив повісити цей банер. А під кінець революції, після розправи над героями Небесної Сотні ми зробили меморіальний банер із написом "Герої ніколи не вмирають", коли Тоттенхем приймав Дніпро в межах Ліги Європи. Протягом останніх десяти років ми брали свій банер "We Are The Kozaks (Ми козаки)" на ігри, створили наш Ukrainian Bantams flag".