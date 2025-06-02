Розмови із Суркісом не було, – Блохін пригадав своє звільнення з Динамо

Легенда українського футболу Олег Блохін розповів, що його звільнили з посади головного тренера Динамо телефоном, а новину передали через Резо Чохонелідзе. Він не розмовляв перед звільненням із президентом клубу Ігорем Суркісом.

Слова Блохіна передає Український футбол.

" Ніякої розмови із Суркісом не було. Мене звільнили телефоном. Сказали, що я більше тут не працюю. Це передали через Резо Чохонелідзе, відразу після гри. Я прийшов на пресконференцію і сказав журналістам: "Коментарів не буде, я йду ", – сказав Блохін.

Також легенда Динамо вважає, що йому був потрібен ще один рік на посаді головного тренера.

" Ми взяли нових сім чи вісім гравців, але в грі не було стабільності. Ми могли легко виграти, наприклад, у Металіста й зіграти внічию з Іллічівцем або Волинню. У сезоні 2012/13 команда посіла третє місце, а наступному фінішувала четвертою.

Ну, що поробиш. Якщо ти не виграв чемпіонат, то завдання, яке перед тобою поставили, ти не виконав. Якби дали більше часу, результат міг би бути іншим. Скільки було потрібно ще часу? Ще рік. Я так вважаю. Вийшло б чи ні – це вже інше питання".

Нагадаємо, нещодавно Блохін назвав найкращого тренера чемпіонату України в сезоні-2024/25 та оцінив роботу Олександра Шовковського в Динамо.