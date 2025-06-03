Ексгравець Динамо і збірної Португалії анонсував завершення кар’єри
Віторіну Антунеш
ФК Динамо Київ
Лівий захисник Віторіну Антунеш, який грав за київське Динамо, оголосив про намір завершити професійну кар’єру.
Про це пише видання Bolanarede.pt.
Зазначимо, що завершує кар’єру Віторіну у клубі Пасуш де Феррейра, в якому розпочинав грати у професійний футбол.
"Тут, ймовірно, замикається цикл. Швидше за все, це буде кінець моєї ігрової кар'єри. Усьому приходить кінець, але я впевнений, що почнеться новий напрямок, і я зроблю все, щоб відповідати цьому новому напрямку", – заявив Антунеш в етері Sport TV.
38-річний португалець провів у складі киян 79 матчів, забив п’ять голів та віддав дві результативні передачі. Окрім цього, виступав за Рому, Лечче, Ліворно, Малагу, Хетафе та інші клуби. Також в його активі 13 матчів за національну збірну Португалії.
Раніше повідомлялося про те, що кар’єру завершив і ексгравець Шахтаря Томаш Хюбшман. У його прощальному матчі взяли участь Селезньов, Степаненко та ще 8 українців.