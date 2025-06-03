Ексгравець Динамо і збірної Португалії анонсував завершення кар’єри

Лівий захисник Віторіну Антунеш, який грав за київське Динамо, оголосив про намір завершити професійну кар’єру.

Про це пише видання Bolanarede.pt.

Зазначимо, що завершує кар’єру Віторіну у клубі Пасуш де Феррейра, в якому розпочинав грати у професійний футбол.

"Тут, ймовірно, замикається цикл. Швидше за все, це буде кінець моєї ігрової кар'єри. Усьому приходить кінець, але я впевнений, що почнеться новий напрямок, і я зроблю все, щоб відповідати цьому новому напрямку", – заявив Антунеш в е тері Sport TV.

38-річний португалець провів у складі киян 79 матчів, забив п’ять голів та віддав дві результативні передачі. Окрім цього, виступав за Рому, Лечче, Ліворно, Малагу, Хетафе та інші клуби. Також в його активі 13 матчів за національну збірну Португалії.

Раніше повідомлялося про те, що кар’єру завершив і ексгравець Шахтаря Томаш Хюбшман. У його прощальному матчі взяли участь Селезньов, Степаненко та ще 8 українців.