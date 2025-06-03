На Цітаїшвілі є претендент в Іспанії – рішення за Динамо

Іспанська Гранада зацікавлена у продовженні оренди Георгія Цітаїшвілі.

Про це інформує Ideal.es.

У сезоні 2024/25 футболіст, контракт якого належить Динамо, виступав за Гранаду на правах оренди. За іспанський клуб гравець національної збірної Грузії у цьому сезоні провів 39 матчів, в яких забив 7 голів та віддав 4 асисти.

За інформацією видання, іспанці спробують продовжити орендну угоду Цітаїшвілі і на новий сезон. Контракт Георгія з Динамо чинний до 30 червня 2026 року.

Окрім Гранади, грузин на правах оренди грав також за польські Лех та Віслу, українські Ворсклу та Чорноморець, а також – за Динамо Батумі (Грузія).

Нещодавно стало відомо, що у розташування Динамо з оренди повернеться Джастін Лонвейк.