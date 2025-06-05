Бартулович розповів, чи залишиться Супряга в Зорі

В.о. головного тренера луганської Зорі Младен Бартулович розповів про те, чи є у Владислава Супряги перспективи залишитися в клубі.

Про це інформує Український футбол.

Нападник, права на якого належать київському Динамо, минулий сезон провів у складі луганської Зорі. Втім так і не зміг заграти у складі команди Младена Бартуловича.

За словами тренера, Супряга добре проявив себе на зборах, однак отримав пошкодження, яке згодом виявилося серйознішим, ніж здавалося на перший погляд.

"Зимові збори Влад дійсно провів добре. Однак потім в останньому чи передостанньому спарингу отримав сильний забій. Коли повернулися додому за тиждень до першого матчу з Олександрією (1:2), то були у роздумах: ставити його чи Пилипа Будківського. Зупинилися на Пилипові, бо дивилися на роботу. В Супряги не було такого руху, як у Туреччині. Пилип, я вважаю, добре зіграв проти Олександрії. Після того матчу виявилося, що травма Влада серйозна ", – заявив Бартулович.

Зрештою, Бартулович запевнив, що в новому сезоні Супряга в Зорі не гратиме. У цьому сезоні центральний нападник зіграв за луганців у 10 матчах, результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Зоря припинила співпрацю з вихованцем Динамо.