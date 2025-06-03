Лонвейк влітку повернеться у Динамо

Півзахисник Джастін Лонвейк повертається у київське Динамо після оренди в данському Віборгу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Лонвейк провів у складі Віборга сезон-2024/25. Нідерландський півзахисник не вразив данський клуб, тому було вирішено не активувати опцію викупу 25-річного гравця.

За Віборг півзахисник відіграв у 26 матчах. Контракт Джастіна з киянами чинний до 2027 року.

Нагадаємо, Лонвейк перейшов у Динамо саме з цієї команди у 2022 році. За цей час він зіграв 24 поєдинки за киян, забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, напередодні Динамо продовжило контракт з Андрієм Ярмоленком та Олександром Караваєвим.