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Лонвейк влітку повернеться у Динамо

Олександр Булава — 3 червня 2025, 14:48
Лонвейк влітку повернеться у Динамо
Viborg FF

Півзахисник Джастін Лонвейк повертається у київське Динамо після оренди в данському Віборгу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Лонвейк провів у складі Віборга сезон-2024/25. Нідерландський півзахисник не вразив данський клуб, тому було вирішено не активувати опцію викупу 25-річного гравця.

За Віборг півзахисник відіграв у 26 матчах. Контракт Джастіна з киянами чинний до 2027 року.

Нагадаємо, Лонвейк перейшов у Динамо саме з цієї команди у 2022 році. За цей час він зіграв 24 поєдинки за киян, забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, напередодні Динамо продовжило контракт з Андрієм Ярмоленком та Олександром Караваєвим.

Віборг Динамо Київ Джастін Лонвейк

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