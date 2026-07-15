Мбаппе пояснив поразку Франції від Іспанії у півфіналі ЧС-2026: Ми дозволили їм диктувати темп

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе розповів, що його колектив не провів той півфінал ЧС-2026 проти Іспанії, який хотіли у технічному та тактичному плані.

Його слова передає RMC Sport.

Лідер "Ле Бльо" запевнив, що якщо команда не робить те, що повинна робити у півфіналі, то ніколи не святкуватиме перемогу. Натомість, за словами Кіліана, "Червона Фурія" дотримувалася свого плану та тому, чому вона вірна: це команда, яка любить контролювати м'яч і контролювати темп.

"Ідея полягала в тому, щоб зустрічати їх високо, аби не дозволити цьому штучному темпу закріпитися, але нам це не вдалося. Було надто багато технічного браку. Ми не змогли завдати їм проблем тоді, коли мали це зробити. Ми дозволили їм диктувати темп, саме ми мали змінити цю розстановку сил, і в цьому ми зазнали невдачі. Із самого початку, в пресингу, в тому, як ми пішли їх зустрічати, ми постійно опинялися в ситуації "три проти двох" у центрі поля, а проти Іспанії це вже складно", – сказав Мбаппе.

27-річний форвард додав, що французам забракло комунікації під час пресингу.

"Що я відчуваю? Як і всі – велике розчарування. Для нас було мрією вийти у фінал, дати нашій країні можливість мріяти, творити історію... Тепер це те, що треба прийняти з піднятою головою. Розчарування величезне, мені важко підібрати слова. Доведеться підняти голову, поїхати у відпустку і почати все спочатку. Футбол нікого не чекає. Попереду ще будуть виклики в клубах та збірній", – зазначив нападник "Ле Бльо".

Збірна Іспанії переграла Францію завдяки голам Оярсабаля та Порро (2:0). Останній став найкращим гравцем протистояння.

Раніше своїми думками після гри поділилися обидва головні наставники національних команд – Дідьє Дешам та Луїс де ла Фуенте.

Відзначимо, що у півфіналі чемпіонату світу-2026 Іспанія продовжила безпрограшну серію в основний час до 37 матчів. Таким чином, "Фурія Роха" повторила світову рекордну серію збірної Італії, яка також не програвала протягом 37 ігор (2018-2021).

Суперник іспанців визначиться 15 липня у протистоянні Англія – Аргентина. Початок цієї зустрічі о 22:00 (за київським часом). Натомість Франція побореться за третє місце ЧС проти того, хто програє у цій битві.