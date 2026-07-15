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ФІФА назвала найкращого гравця протистояння 1/2 плейоф ЧС-2026 між збірними Франції та Іспанії

Олексій Мурзак — 15 липня 2026, 00:24
ФІФА назвала найкращого гравця протистояння 1/2 плейоф ЧС-2026 між збірними Франції та Іспанії
Getty Images

Захисника збірної Іспанії Педро Порро визнано найкращим гравцем півфінального матчу чемпіонату світу з футболу 2026 між збірними Іспанії та Франції.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Він забив другий гол на 58-й хвилині, а сама зустріч завершилася впевненою перемогою іспанців із рахунком 2:0.

Нагадаємо, другий фіналіст визначиться у протистоянні між збірними Аргентини та Англії, які свій півфінал зіграють 15 липня, початок о 22:00 за київським часом.

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