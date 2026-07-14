Дешам оцінив готовність Мбаппе перед півфіналом ЧС-2026

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про готовність Кіліана Мбаппе до півфіналу ЧС-2026 проти Іспанії.

Його слова передає RMC Sport.

Нападник мадридського Реала отримав ушкодження у попередній грі проти Марокко (2:0). 27-річний футболіст відзначився голом та покинув поле на 77-й хвилині зустрічі.

Під час тренування Мбаппе працював окремо. Попри це, наставник "Ле Бльо" заспокоїв уболівальників національної команди щодо стану ключового гравця вістря атаки.

"Кіліан почувається добре. Не можна бути більш ніж на 100%. Так, він готовий на 100%. Ви робите висновки з того, що сталося вдень? Він, як і інші, має право попрацювати 10 хвилин замість 20 під час однієї з ігрових вправ", – заявив Дешам.

Очікується, що Мбаппе вийде у стартовому складі збірної Франції у півфіналі ЧС-2026 проти Іспанії. Зустріч розпочнеться 14 липня о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що Кіліан на поточному Мундіалі забив вже 8 голів та ділить перше місце із Ліонелем Мессі у списку найкращих бомбардирів цього чемпіонату світу.

У чвертьфіналі французький нападник став абсолютним рекордсменом в історії ЧС. Мбаппе став автором восьми переможних м'ячів на чемпіонатах світу у кар'єрі.