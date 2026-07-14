Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Дешам оцінив готовність Мбаппе перед півфіналом ЧС-2026

Софія Кулай — 14 липня 2026, 12:25
Дешам оцінив готовність Мбаппе перед півфіналом ЧС-2026
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про готовність Кіліана Мбаппе до півфіналу ЧС-2026 проти Іспанії.

Його слова передає RMC Sport.

Нападник мадридського Реала отримав ушкодження у попередній грі проти Марокко (2:0). 27-річний футболіст відзначився голом та покинув поле на 77-й хвилині зустрічі.

Під час тренування Мбаппе працював окремо. Попри це, наставник "Ле Бльо" заспокоїв уболівальників національної команди щодо стану ключового гравця вістря атаки.

"Кіліан почувається добре. Не можна бути більш ніж на 100%. Так, він готовий на 100%. Ви робите висновки з того, що сталося вдень? Він, як і інші, має право попрацювати 10 хвилин замість 20 під час однієї з ігрових вправ", – заявив Дешам.

Очікується, що Мбаппе вийде у стартовому складі збірної Франції у півфіналі ЧС-2026 проти Іспанії. Зустріч розпочнеться 14 липня о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що Кіліан на поточному Мундіалі забив вже 8 голів та ділить перше місце із Ліонелем Мессі у списку найкращих бомбардирів цього чемпіонату світу.

У чвертьфіналі французький нападник став абсолютним рекордсменом в історії ЧС. Мбаппе став автором восьми переможних м'ячів на чемпіонатах світу у кар'єрі.

Читайте також :
Відео Франція – Іспанія: анонс першого півфіналу ЧС-2026
Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Дідьє Дешам

Кіліан Мбаппе

Він мені нагадує Пеле: легенда Динамо назвав головну зірку ЧС-2026
Дешам розраховує на Мбаппе та Чуамені у півфіналі ЧС-2026 з Іспанією
Мбаппе – про півфінал ЧС-2026 з Іспанією: Якщо не перемагаєш за Францію, тебе знищать
Дешам спростував чутки щодо Мбаппе: Багато хто вважає, що він якийсь диктатор
Найбільша помилка: Ібрагімович – про гру Мбаппе у чвертьфіналі ЧС-2026 проти Марокко

Останні новини