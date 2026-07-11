Дешам розраховує на Мбаппе та Чуамені у півфіналі ЧС-2026 з Іспанією

Лідери збірної Франції Кіліан Мбаппе та Орельєн Чуамені зможуть допомогти "Ле Бльо" у півфінальному матчі чемпіонату світу-2026 проти Іспанії.

Про це повідомляє L'Équipe.

Травма Мбаппе, яку він отримав у чвертьфінальній грі проти Марокко (2:0), не виявилася серйозною.

27-річний нападник залишив поле на 77-й хвилині, поступившись місцем Жану-Філіпу Матета. Після заміни на верхню частину правої стопи футболіста наклали пакет із льодом, однак очікується, що він зможе вийти на поле у зустрічі з Іспанією.

Також головний тренер французької збірної Дідьє Дешам розраховує на повернення Орельєна Чуамені. Півзахисник пропустив матч 1/4 фіналу через проблеми з приводними м'язами, які виникли напередодні поєдинку 1/8 фіналу проти Парагваю (1:0).

За інформацією джерела, п'яти днів відновлення має вистачити 25-річному хавбеку, щоб повернутися до складу. Якщо Чуамені буде готовий на сто відсотків, він, найімовірніше, знову займе місце у стартовій одинадцятці, витіснивши Куадіо Коне.

Попри якісну гру Коне у попередніх матчах, півзахисник Реала залишається пріоритетним вибором Дешама.

Півфінальний матч чемпіонату світу-2026 між Францією та Іспанією відбудеться 14 липня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Напередодні Кіліан Мбаппе поділився очікуваннями від півфіналу на ЧС-2026.