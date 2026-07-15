Якщо я щось скажу, то здаватимуся плаксієм: Дешам – про поразку Франції від Іспанії у півфіналі ЧС-2026

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував поразку команди від Іспанії в 1/2 плейоф чемпіонату світу-2026, зізнавшись, що його підопічні були слабшими за суперника в технічному плані.

Його слова наводить RMC.

"Гравці розбиті, але треба міркувати тверезо: ми були слабшими в технічному плані. Це наша провина. Але я поставлю одне запитання: чи відповідає рівень цього арбітра статусу півфіналу? Я не буду на нього відповідати, адже було чимало ситуацій. Якщо я щось скажу, то здаватимуся плаксієм, оскільки ми програли. Але я ставлю вам це запитання. Справа не лише в пенальті, це йде просто на додачу. Я не маю нічого проти сьогоднішнього судді, але просто задайте собі це питання.



Проте головна причина полягає в тому, що ми недотягували, припустилися кількох технічних помилок, зокрема в передачах, які могли б призвести до гольових моментів. Це найвищий рівень, навіть якщо від цього боляче. Ми гратимемо у матчі за третє місце. Я не хочу перекреслювати все те, що було зроблено раніше, але в цьому матчі Іспанія показала щось більше", – зазначив Дешам.