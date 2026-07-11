Мбаппе – про півфінал ЧС-2026 з Іспанією: Якщо не перемагаєш за Францію, тебе знищать

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився очікуваннями від півфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії.

Його слова цитує La Gazzetta dello Sport.

Мбаппе зазначив, що команда не має права розслаблятися на цій стадії турніру, адже головна мета французів – перемога на Мундіалі.

"Розслабитися можна лише в одному випадку – виграти чемпіонат світу. Коли граєш за Францію, якщо не перемагаєш, тебе знищать. У нас згуртована команда, яка рухається в одному напрямку – до перемоги. Ми у півфіналі, але шлях ще довгий, і тепер на нас чекають найскладніші матчі", – сказав Мбаппе.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі ЧС-2026 Франція перемогла Марокко (2:0) та вийшла до півфіналу. Автором одного з голів став Кіліан Мбаппе. Для форварда "Ле Бльо" цей гол став восьмим на турнірі. Така ж кількість результативних ударів на рахунку капітана Аргентини Ліонеля Мессі.

Півфінальний поєдинок чемпіонату світу-2026 між Францією та Іспанією відбудеться 14 липня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу за унікальним показником.