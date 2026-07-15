Збірна Іспанії повторила рекорд Італії за найдовшою безпрограшною серією в основний час
Збірна Іспанії обіграла команду Франції у півфіналі чемпіонату світу-2026 та продовжила безпрограшну серію в основний час до 37 матчів.
Таким чином, "Фурія Роха" повторила світову рекордну серію збірної Італії, яка також не програвала протягом 37 ігор (2018–2021).
Однак серед цих матчів у Іспанії була поразка від Португалії у фіналі Ліги націй сезону-2024/25 у серії пенальті, а також поразка від Колумбії у 2024 році, але це був товариський матч.
А от востаннє в основний час команда Іспанії програвала ще у березні 2023 року, поступившись Шотландії з рахунком 0:2.
У фіналі ЧС-2026 підопічні де ла Фуенте зустрінуться з переможцем матчу Англія – Аргентина. Другий півфінал пройде в середу в Атланті (США), початок – о 22:00 за київським часом.