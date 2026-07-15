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Збірна Іспанії повторила рекорд Італії за найдовшою безпрограшною серією в основний час

Олексій Мурзак — 15 липня 2026, 00:48
Збірна Іспанії повторила рекорд Італії за найдовшою безпрограшною серією в основний час
Getty Images

Збірна Іспанії обіграла команду Франції у півфіналі чемпіонату світу-2026 та продовжила безпрограшну серію в основний час до 37 матчів.

Таким чином, "Фурія Роха" повторила світову рекордну серію збірної Італії, яка також не програвала протягом 37 ігор (2018–2021).

Однак серед цих матчів у Іспанії була поразка від Португалії у фіналі Ліги націй сезону-2024/25 у серії пенальті, а також поразка від Колумбії у 2024 році, але це був товариський матч.

А от востаннє в основний час команда Іспанії програвала ще у березні 2023 року, поступившись Шотландії з рахунком 0:2.

У фіналі ЧС-2026 підопічні де ла Фуенте зустрінуться з переможцем матчу Англія – ​​Аргентина. Другий півфінал пройде в середу в Атланті (США), початок – о 22:00 за київським часом.

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