Дешам спростував чутки щодо Мбаппе: Багато хто вважає, що він якийсь диктатор

Головний тренер національної збірної Франції Дідьє Дешам спростував чутки щодо диктаторської моделі поведінки свого підопічного Кіліана Мбаппе, зазначивши, що нападник мадридського Реала є зразковим капітаном, досягнення якого підтверджують його поведінка на полі та забиті голи.

Його слова передає Marca.

"Багато хто вважає, що Кіліан – це якийсь диктатор, який думає лише про себе, але насправді він – зразковий капітан. Про це свідчать його дії на полі, не кажучи вже про всі голи, які він забиває".

Також наставник "Ле Бле" пояснив свою точку зору, чому Мбаппе не вдалося реалізувати пенальті на 28-й хвилині матчу чвертьфіналу чемпіонату світу-2026 проти Марокко. За словами Дешама, зірковому бомбардиру завадив двохвилинний період перегляду VAR.

"У мене склалося враження, що відбувся перегляд за допомогою VAR, який арбітр підтвердив, а потім було ще одне звернення щодо фолу, і на перегляд відеозаписів пішло майже дві хвилини. Але що ж, ось у цьому й полягає сумнів. Справа в тому, що це зайняло дуже багато часу, а Кіліан уже був готовий пробити. Я не збираюся виправдовувати Кіліана, але, очевидно, це була зовсім не проста ситуація".

Нагадаємо, що Франція вибила Марокко з чемпіонату світу-2026 у чвертьфіналі, забивши два голи у другому таймі.

Це був рекордний матч наставника "Ле Бле" Дідьє Дешама, завдяки якому він зрівнявся з видатним тренером збірної ФРН Гельмутом Шеном. Крім того, французи повторили результат півфіналу ЧС-2022, коли вони здолали "Атлаських Левів" з абсолютно аналогічним рахунком 2:0.

Додамо, що найкращим гравцем цього матчу визнали саме Кіліана Мбаппе, який, попри незабитий 11-метровий, відкрив рахунок у другому таймі.

Далі на підопічних Дідьє Дешама чекає протистояння з переможцем пари Іспанія – Бельгія, який визначиться 10 липня о 22:00 за київським часом.