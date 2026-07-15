Франція – Іспанія: відеоогляд матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026

У вівторок, 14 липня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся перший матч 1/2 плейоф, у якому збірна Іспанії перемогла команду Франції.

У першому таймі рахунок з пенальті відкрив Мікель Оярсабаль, а у другому перевагу "Фурії Рохи" подвоїв Педро Порро, якого і було визнано найкращим гравцем протистояння.

Огляд матчу

Відео від MEGOGO

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Раунд плейоф, 1/2 фіналу, 14 липня

Франція – Іспанія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Оярсабаль (пен), 0:2 – 58 Порро

Зазначимо, що Іспанія повторила світову рекордну серію збірної Італії, яка не програвала протягом 37 ігор (2018–2021).

У фіналі ЧС-2026 підопічні де ла Фуенте зустрінуться з переможцем матчу Англія – ​​Аргентина. Другий півфінал пройде в середу в Атланті (США), початок – о 22:00 за київським часом.

Відео MEGOGO