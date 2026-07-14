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Він мені нагадує Пеле: легенда Динамо назвав головну зірку ЧС-2026

Денис Іваненко — 14 липня 2026, 10:24
Він мені нагадує Пеле: легенда Динамо назвав головну зірку ЧС-2026
Йожеф Сабо

Йожеф Сабо висловився про гру нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе на чемпіонаті світу-2026, назвавши його головною зіркою турніру.

Слова експерта передає 24 Канал.

Досвідчений фахівець захоплюється виступами капітана "Ле Бльо" на нинішньому Мундіалі. Він відзначив сильні сторони форварда та порівняв його з легендою минулого.

"Кіліан Мбаппе – головна зірка цього чемпіонату. Голанд з Норвегії хороший нападник, але він більше залежить від партнерів по команді. А Мбаппе всюди встигає і все робить на швидкості. Він мені нагадує Пеле.

У період моєї молодості бразилець теж був таким швидким, що хотів, те й робив на полі. Дай бог здоров'я Мбаппе, щоб він радував нас своєю грою", – сказав Сабо.

Зазначимо, що на ЧС-2026 Кіліан Мбаппе вже записав собі в актив 11 результативних дій. Він забив вісім голів і віддав три асисти.

У півфіналі збірна Франції зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться 14 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. 

Раніше своїм прогнозом на цю гру поділився Мирон Маркевич. Фахівець вважає, що вона завершиться серією пенальті.

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