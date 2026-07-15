Тренер Іспанії оцінив перемогу над Францією на ЧС-2026: Перед ними стояла найкраща команда у світі
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про перемогу над Францією у півфіналі ЧС-2026 з футболу.
Його цитує ФІФА.
Поєдинок закінчився впевненою звитягою "Червоної Фурії" з рахунком 2:0 завдяки голам Оярсабаля та Порро.
"Ми почали майже чотири роки тому з певної ідеї й увесь цей час залишалися вірними їй, і саме вона привела нас сюди. Сьогодні (14 липня – прим. ред.) ми грали проти однієї з найкращих збірних світу, але перед ними стояла найкраща команда у світі. І це велика різниця.
Ці футболісти заслуговують на все – день у день вони демонстрували свою відданість, згуртованість, самовідданість і талант. Вони змушують найскладніше здаватися простим", – сказав наставник іспанців.
У півфіналі чемпіонату світу-2026 Іспанія продовжила безпрограшну серію в основний час до 37 матчів. Таким чином, "Фурія Роха" повторила світову рекордну серію збірної Італії, яка також не програвала протягом 37 ігор (2018-2021).
Найкращим футболістом матчу 1/2 фіналу став захисник іспанської національної команди Педро Порро.
Раніше фінальний результат поєдинку прокоментував головний наставник збірної Франції Дідьє Дешам.
Суперник іспанців визначиться 15 липня у протистоянні Англія – Аргентина.