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Тренер Іспанії оцінив перемогу над Францією на ЧС-2026: Перед ними стояла найкраща команда у світі

Софія Кулай — 15 липня 2026, 06:22
Тренер Іспанії оцінив перемогу над Францією на ЧС-2026: Перед ними стояла найкраща команда у світі
Луїс де ла Фуенте
Getty Images

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про перемогу над Францією у півфіналі ЧС-2026 з футболу.

Його цитує ФІФА.

Поєдинок закінчився впевненою звитягою "Червоної Фурії" з рахунком 2:0 завдяки голам Оярсабаля та Порро.

"Ми почали майже чотири роки тому з певної ідеї й увесь цей час залишалися вірними їй, і саме вона привела нас сюди. Сьогодні (14 липня – прим. ред.) ми грали проти однієї з найкращих збірних світу, але перед ними стояла найкраща команда у світі. І це велика різниця.

Ці футболісти заслуговують на все – день у день вони демонстрували свою відданість, згуртованість, самовідданість і талант. Вони змушують найскладніше здаватися простим", – сказав наставник іспанців.

У півфіналі чемпіонату світу-2026 Іспанія продовжила безпрограшну серію в основний час до 37 матчів. Таким чином, "Фурія Роха" повторила світову рекордну серію збірної Італії, яка також не програвала протягом 37 ігор (2018-2021).

Найкращим футболістом матчу 1/2 фіналу став захисник іспанської національної команди Педро Порро.

Раніше фінальний результат поєдинку прокоментував головний наставник збірної Франції Дідьє Дешам.

Суперник іспанців визначиться 15 липня у протистоянні Англія – Аргентина.

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