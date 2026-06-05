Гравець рівня Роналду чи Кака: Перес анонсував найбільший трансфер в історії Реала та спростував перехід Голанда

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес анонсував найбільший трансфер в історії клубу, прокоментував інформацію свого конкурента на виборах Енріке Рікельме щодо трансферу центрального нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда та висловився про португальського тренера Жозе Моурінью.

Його слова передає Marca.

"Хочу повідомити вам одну новину. У вівторок я зроблю важливу пропозицію клубу з Ліги чемпіонів щодо великого гравця, і це буде найбільша сума, яку Реал Мадрид коли-небудь платив за трансфер за всю свою історію. Це буде близько 150 мільйонів євро. Підказка? Не можу, я вже даю вам підказку про те, що ми збираємося зробити. Олісе – чудовий гравець, але це не Олісе. І це не Доку… Ми зробимо важливу пропозицію, щонайменше на 150 мільйонів. Йому місце – від півзахисту вперед. І це не Голанд. І він не з Прем'єр-ліги. І перше, що ми зробимо, – це поговоримо з клубом. Це трансфер, який має викликати захоплення, бо саме в цьому й полягає суть – викликати захоплення".

Перес сказав, що цей футболіст буде на одному рівні з Кріштіану Роналду та Кака. Його слова цитує Фабріціо Романо.

"Пропозиція стосуватиметься гравця рівня Кріштіану Роналду чи Кака. Він – "Галактіко"".

Іспанський бізнесмен назвав блефом заяву Енріке Рікельме, що у випадку його перемоги на виборах, він домовиться про трансфер Голанда.

"Усі це спростували: батько, агент, клуб... Це блеф. У цьому сезоні багато блефів. Я не хочу, щоб хтось дестабілізував клуб".

Також він надав оцінку португальському тренеру Жозе Моурінью, який, як було анонсовано, у разі перемоги Переса на президентських виборах, очолить мадридський Реал.

"Я дуже схвильований. Моурінью – це людина, яка знову зробила нас конкурентоспроможними; саме він сформував той дух, завдяки якому ми виграли 6 Ліг чемпіонів після його відходу. Тепер ми хочемо, щоб він повернув цей самий дух боротьби".

Напередодні стало відомо, що ключовий захисник міланського Інтера Дензел Дюмфріс погодився на перехід до команди "вершкових". Водночас повідомлялося, що ексзахисник англійського Ліверпуля Ібраїма Конате теж приєднається до "королівського" клубу, уже навіть узгоджені умови контракту.

Зауважимо, що кампанію-25/26 мадридський Реал завершив на другій позиції у внутрішньому чемпіонаті. Барселона обігнала мадридців на 8 очок та посіла перше місце. У Лізі чемпіонів "королівський" клуб дійшов до чвертьфіналу, де поступився мюнхенській Баварії за сумою двох матчів (4:6).

Також додамо, що напередодні президент Реала Флорентіно Перес спростував чутки про свою відставку, проте призначив дострокові вибори глави клубу. Його головним конкурентом на виборах є бізнесмен Енріке Рікельме.