Реал узгодив контракт з ексзахисником Ліверпуля

Ексзахисник англійського Ліверпуля Ібраїма Конате близький до переходу в мадридський Реал.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

"Вершкові" досягли принципової домовленості з 27-річним французьким оборонцем. Перехід відбудеться на правах вільного агента.

Зазначається, що гравець відхилив пропозиції саудівських клубів заради Реала.

Чотирирічний контракт буде підписано незалежно від того, чи буде переобраний Флорентіно Перес на президентських виборах.

Напередодні захисник покинув Ліверпуль, за який виступав із літа 2021-го. Відтоді провів за "мерсисайдців" 183 матчі (7 голів та 4 асисти). Разом із командою Конате став чемпіоном Англії (24/25) та володарем Кубку Англії (2022), Суперкубку Англії (22/23) та двох Кубків Англійської Ліги (2022, 2024).

У сезоні-2025/26 Конате відзначився 2 м'ячами у 51 поєдинку в усіх клубних турнірах.

Раніше повідомлялося, що мадридський Реал очолить Жозе Моурінью, який підпише з клубом трирічний контракт.