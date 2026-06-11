Папа Римський став почесним членом мадридського Реала
Папа Римський Лев XIV Роберт Френсіс Прівост став почесним членом мадридського Реала.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Правління футбольного клубу Реал Мадрид, яке зібралося сьогодні, у четвер, 11 червня, під головуванням Флорентіно Переса, ухвалило рішення присвоїти Його Святості Папі Леву XIV звання почесного члена Реал Мадрида – найвищу нагороду, яку присуджує наш клуб.
Таким чином Реал Мадрид висловлює свою повагу та вдячність цій всесвітньо відомій особистості, яка представляє мільярди людей та сприяє миру, солідарності та справедливості у світі", – йдеться у заяві.
Зауважимо, що напередодні, коли римського понтифіка запитали, за кого він вболіває – "вершкових" чи Барселону, Папа Римський зізнався у симпатії до мадридського клубу. Також він зазначив, що підтримуватиме збірну США на ЧС-2026.
Додамо, що кампанію-25/26 мадридський Реал завершив на другій позиції у внутрішньому чемпіонаті. Барселона обігнала мадридців на 8 очок та посіла перше місце. У Лізі чемпіонів мадридський колектив дійшов до чвертьфіналу, де поступився мюнхенській Баварії за сумою двох матчів (4:6).
Нагадаємо, що 11 червня "королівський" клуб оголосив про підписання контракту із Жозе Моурінью. Сторони уклали угоду терміном на 3 роки (до 30 червня 2029 року).