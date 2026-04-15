Баварія у надрезультативному матчі обіграла Реал Луніна, Арсенал зіграв внічию зі Спортингом в 1/4 фіналу Ліги чемпінів

Сьогодні, 15 квітня, відбулись матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Баварія на "Альнс Арені" обіграла мадридський Реал з Андріє Луніним та вийшла у півфінал турніру за сумою двох поєдинків.

Мадридський колектив вийшов вперед вже на 35-й секунді зустрічі. Півзахисник Арда Гюлер скористався помилкою Мануеля Ноєра, який віддав неточну передачу, після чого турок відправив м'яч у порожні ворота. Проте за 5 хвилин Баварія відновила рівновагу, Александар Павлович забив головою після подачі з кутового.

На 29-й хвилині Гюллер оформив дубль, забивши шикарним ударом зі штрафного. На це мюнхенці відповіли влучним ударом Гаррі Кейн з близької відстані.

Попри це, "вершкові" все ж змогли завершити перший тайм за собою. Вінісіус Жуніор протягнув м'яч до штрафного майданчика та вивів на ударну позицію Кіліана Мбаппе, який розібрався з Ноєром.

У другій половині Едуардо Камавінга на 86-й хвилині був вилучений з поля за другу жовту картку. Майже одразу німецький клуб зміг використати чисельну більшість – Луїс Діас завдав обвідного удару з-за меж штрафного майданчика. А наприкінці зустрічі свій шанс використав Олісе – 4:3.

Український голкіпер мадридців Андрій Лунін відіграв увесь матч та отримав від статистичного порталу SofaScore оцінку – 6,2 бала. В його активі чотири сейви.

Лондонський Арсенал вдома розписав мирову зі Спортингом та вийшов у півфінал завдяки голу у першій зустрічі.

Ліга чемпіонів-2025/26,1/4 фіналу

Матчі-відповіді, 15 квітня

Баварія – Реал 4:3 (2:3)

(перший матч 2:1)

Голи: 0:1 – 1 Гюлер, 1:1 – 6 Павлович, 1:2 – 29 Гюлер, 2:2 – 38 Кейн, 2:3 – 42 Мбаппе, 3:3 – 89 Діас, 4:3 – 90+4 Олісе

Арсенал – Спортинг 0:0

(перший матч 1:0)

Нагадаємо, напередодні ПСЖ та Атлетико стали першими півфіналістами турніру.

За результатами матчів були сформовані пари 1/2 фіналу: