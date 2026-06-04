Конкурент Переса пообіцяв підписати зірок МанСіті у випадку перемоги на виборах президента Реала

Кандидат у президенти мадридського Реала Енріке Рікельме зробив гучну обіцянку щодо підписання двох зіркових футболістів із Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Marca.

Він заявив, що, якщо переможе на виборах, то гравцями "вершкових" стануть володар Золотого м'яча-2024 Родрі та забивний нападник "містян" Ерлінг Голанд.

За словами Рікельме, Родрі – великий гравець, який грає на позиції, яку потрібно підсилити в іспанському гранді.

Також він прийшов на одну із передач із футболкою Реала, але на спині були номер "9" та прізвище Голанда.

"Я пообіцяв, що завірю у нотаріуса: якщо я стану президентом, нічого з майна клубу не буде продано, воно належатиме його членам клубу. Крім того, у мене немає такого послужного списку, як у Флорентіно, я ще не був президентом. Саме тому я зобов'язуюсь щодо тих двох гравців, про яких я оголосив, і підписав під власну нотаріальну гарантію: якщо я цього не виконаю, то сплачу 100% членських внесків усіх 100 тисяч представникам Реала. У Голанда є клаусула, і він хоче перейти в Мадрид", – заявив Рікельме.

Нагадаємо, що його головним конкурентом є чинний президент Флорентіно Перес, який також вже пообіцяв у випадку своєї звитяги на виборах призначити Жозе Моурінью новим головним тренером Реала.

Раніше повідомлялося, що Моурінью вже узгодив контракт із мадридським клубом. Угода має бути розрахована до червня 2029 року. Натомість була інформація, що Ібраїм Конате та Дензел Дюмфріс продовжать кар'єри у Мадриді.

Напередодні Перес спростував чутки про свою відставку, проте призначив дострокові вибори глави клубу, а також жорстко відреагував на критику у бік керівництва мадридського клубу.