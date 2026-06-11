Ніхто навіть не уявляє, яким він є кумедним: Мората – про призначення Моурінью головним тренером Реала

Іспанський центральний нападник Комо Альваро Мората поділився досвідом співпраці із португальським наставником Жозе Моурінью та висловився щодо його призначення на посаду головного тренера мадридського Реала.

Його слова передає AS.

"Він феноменальний. Ніхто навіть не уявляє, яким веселим він є в приватному колі, на близькій відстані. Щоразу, коли я його бачу, ми з ним добре сміємося. У нього чудова рівновага між тим, щоб бути неймовірним мотиватором і чудовим керівником колективу.



Де б він не був, він завжди перемагав або був близьким до перемоги. І в Реалі, якому потрібно завжди перемагати, я думаю, у нього все буде дуже добре".