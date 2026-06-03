Ключовий захисник Інтера погодився на трансфер у Реал – інсайдер

Правий захисник італійського Інтера Дензел Дюмфріс продовжить кар'єру у мадридському Реалі.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Авторитетний інсайдер повідомив, що "Королівський клуб" активує опцію відступних за 30-річного нідерландського футболіста, яка становить 20 мільйонів євро.

Зазначається, що гравець вже узгодив особисті умови контракту та погодився на трансфер у Мадрид. Угода футболіста була закрита 2 червня.

Чинний контракт Дюмфріса з Інтером розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Дензел, який потрапив у заявку збірної Нідерландів на ЧС-2026, виступає за міланський клуб із серпня 2021-го, коли перебрався із ПСВ. Відтоді провів за "нерадзуррі" 207 ігор (найбільше у кар'єрі), у яких відзначився 27 голами та 28 асистами. Разом із італійською командою завоював 8 титулів.

У сезоні-2025/26, який для нього може стати останнім у футболці Інтера, відіграв 28 матчів (5 м'ячів та 2 гольові передачі).

Раніше повідомлялося, що Інтер зробив пропозицію Аталанті щодо трансферу правого захисника збірної Італії Марко Палестри.