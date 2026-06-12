Зірковий півзахисник Манчестер Сіті уклав контракт із Реалом – інсайдер

Мадридський Реал дуже швидко просунувся у перемовинах щодо підписання півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви, вдаривши по руках із досвідченим футболістом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони домовились про 2-річний контракт, у якому прописана опція пролонгації співпраці ще на рік.

Зазначається, що іспанський гранд закрив угоду 31-річного португальця за 36 годин після початку перемовин.

Нагадаємо, що у такому трансфері особисто був зацікавлений новий головний тренер Реала Жозе Моурінью.

Заради "Королівського клубу" Сілва призупинив свої розмови з каталонською Барселоною та мадридським Атлетико.

Відзначимо, що 1 липня 2026 року португальський півзахисник стане вільним агентом. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 22 мільйони євро.

У своєму прощальному сезоні-2025/26 у футболці МанСіті португалець провів 53-х матчах в усіх клубних турнірах (3 голи та 5 асистів).

Раніше повідомлялося, що Сілва визначиться зі своїм майбутнім після чемпіонату світу-2026, куди він поїде у складі збірної Португалії.