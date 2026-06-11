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Реал оголосив про призначення Моурінью головним тренером: відомий термін контракту

Олексій Мурзак — 11 червня 2026, 21:17
Реал оголосив про призначення Моурінью головним тренером: відомий термін контракту
Жозе Моурінью
Getty Images

Реал оголосив про призначення Жозе Моурінью головним тренером команди.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони уклали контракт терміном на 3 роки (до 30 червня 2029 року).

"Рада директорів футбольного клубу Реал Мадрид на засіданні під головуванням Флорентіно Переса, яке відбулося у четвер, 11 червня, погодилася призначити Жозе Моурінью тренером основної команди на наступні три сезони, до 30 червня 2029 року", – йдеться у повідомленні.

Жозе Моурінью приєднається до команди 13 липня, в день початку передсезонних тренувань.

Нагадаємо, "Особливий" вже працював в іспанському гранді у період із 2010-го по 2013-й, провівши на чолі команди 178 матчів. Португальський фахівець привів "вершкових" до трьох трофеїв: чемпіонство Іспанії (11/12), Суперкубок Іспанії (12/13) та Кубок Іспанії (10/11).

Напередодні також стало відомо, що Реал увірвався у боротьбу за підписання португальського хавбека Манчестер Сіті Бернарду Сілви.

Реал Мадрид Жозе Моурінью

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