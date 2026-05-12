Президент Реала спростував свою відставку та анонсував вибори

Президент Реала Флорентіно Перес заявив, що він не збирається йти у відставку, але оголосив нові вибори.

Про це він розповів на спеціальній пресконференції.

"Якщо вони хочуть, щоб я пішов, я піду лише тоді, коли хтось прийде і переможе мене на виборах. Я завжди буду балотуватися. Я очолюю дуже важливу компанію у світі. Можливо, я втомився від подорожей, але точно не від футболу. Я збираюся боротися, бо спекулянти та ультрас хочуть захопити клуб", – сказав він.

Функціонер спростував інформацію про рак, назвавши це частиною брудної компанії проти нього.

"Хочу, щоб люди, які турбувалися про мене, знали, що я й надалі очолюю Реал Мадрид і свою компанію, що моє здоров'я ідеальне – я не міг би бути в обох місцях, якби моє здоров'я не було ідеальним. Якби я мав рак, як про це говорили, мені довелося б звертатися до онкологічного центру. Якби я туди звернувся, чи не з'явилося б це у всіх ЗМІ світу?", – розповів Перес.

Перес обіймав посаду президента Реала з 2000 по 2006 рік, він повернувся на цю посаду у 2009 році. Минулого року Флорентіно був повторно обраний президентом "вершкових", і його повноваження триватимуть до 2029 року.

Нагадаємо, після 35 турів Ла Ліги Реал посідає другу сходинку, набравши 77 очок. Вирішальний матч за чемпіонство "вершкові" провали, поступившись Барселоні в Класіко.

Раніше легенда Реала публічно розкритикував команду за провальний сезон.