Куртуа назвав клуб, у якому хотів би завершити кар'єру

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про своє майбутнє.

Його слова передає As.

Він не планує залишати "вершкових" найближчим часом. Бельгієць зізнався, що мріє грати за нинішній клуб до завершення кар'єри.

"У Реалі принцип такий, що після тридцяти років контракт продовжується рік за роком. Тож я досить спокійний щодо цього. Якщо я продовжуватиму виступати так, як зараз, продовження контракту не стане проблемою. Але Реал – клуб найвищого рівня, і в якийсь момент їм також доведеться подумати про наступника. Для мене ідеальним варіантом було б завершити кар'єру в Мадриді", – сказав Куртуа.

Зазначимо, що чинний контракт 34-річного голкіпера розрахована з Реалом до завершення сезону-2026/27. У минулій кампанії він зіграв 45 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 43 голі та 17 разів залишив свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що наразі Тібо Куртуа перебуває у таборі збірної Бельгії, яка готується до стартової гри на ЧС-2026. Суперниками "червоних дияволів" у групі G стануть Єгипет, Нова Зеландія та Іран.